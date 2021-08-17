Біля Михайлівського собору облаштовують сцену для проведення фестивалю "Ковчег "Україна": десять століть української музики". Роботи триватимуть до 22:00 18 серпня.
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На Михайлівській площі будують сцену
Окрім того, локацію забезпечили інформстендами, що нагадують про перекриття вулиць з 18 серпня. Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі.
Каркас сцени / Фото "Київ зараз"
Інформаційні стенди / Фото "Київ зараз"
Як готуються до свята
- Раніше в КМДА назвали вулиці, які перекриватимуть під час репетицій парадів, а також 24 серпня – у День Незалежності.
- Нагадаємо, у Києві показали як готуються до парадів до Дня незалежності. Репетиція відбувається 13 й 14 серпня на Дніпрі й аеродромі Антонова. Військові готуються продемонструвати свою потужність на землі, на воді й у повітрі.