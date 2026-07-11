У Києві прогриміли вибухи: ворог знову вдарив балістикою

Балістичні ракети запустила Росія по Києву вночі 11 липня. У столиці пролунала серія вибухів.

Щодо небезпеки застерегли у КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва балістикою 11 липня?

Повітряну тривогу оголосили у Києві 11 липня вночі о 03:40. За хвилину Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Одразу місцеві у соціальних мережах почали писати про вибухи у столиці. Моніторингові спільноти зауважили, що російська армія застосувала балістичні ракети з комплексів С-400 з боку Брянська.

Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!

– написав у телеграмі керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Щодо наслідків відомо таке: за інформацією міської військової адміністрації, у Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю. Міський голова Віталій Кличко додає, що на локації помітне задимлення. Також у Святошинському районі пошкоджено нежитлову будівлю.

Крім того, у Дарницькому районі сталося влучання в проїжджу частину дороги, вибило вікна у житловому будинку, горить трансформаторна підстанція. А у Солом'янському – пожежа в офісній будівлі.

Наразі 6 постраждалих у столиці, 3 госпіталізували.

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Додамо, що попередніх ударів такою зброєю по Києву Росія завдала вночі 8 липня. Тоді у Деснянському районі загорілися склади, а у Святошинському – нежитлова будівля. На жаль, удар забрав життя однієї жінки.

І тієї самої доби вдень ворог вдарив по столиці реактивними безпілотниками. Сталося влучання й загинули люди.