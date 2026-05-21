У Києві прогриміли вибухи

Росія посеред дня атакує українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Під ударом, зокрема, опинилася столиця, там пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху було оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також Вибухи чули у 3 містах, є постраждалі та руйнування, тривога у Києві: де зараз й досі небезпечно

Яка причина вибухів у Києві?

Спершу повітряну тривогу оголосили для Броварського та Бориспільського районів. Орієнтовно о 16:58 небезпека оголосила столицю. Пізніше подібний сигнал пролунав для Фастівського, Обухівського і Бучанського районів.

У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух російських безпілотників з Чернігівської області у напрямку Київської. Згодом уточнили про фіксацію повітряних цілей, які рухалися до Великої Димерки, а також Броварів.

Близько 17:03 оприлюднили інформацію про фіксацію ворожих безпілотників у повітряному просторі столиці. Тієї ж миті журналісти повідомили перші дані про те, що у межах Києва було гучно внаслідок російської атаки на місто.

У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко незадовго після цього повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та закликав місцевий перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. За попередніми даними, є збиті цілі.

Зверніть увагу! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про попередні атаки?

Нещодавно вибухи пролунали у Дніпрі, пізніше стало відомо про влучання по житлових багатоповерхівках у місті, внаслідок чого виникли загоряння. Загалом постраждали 5 осіб, 4 з яких госпіталізували до медзакладів.

У Харківській області ворожі безпілотники атакували окружну дорогу в Харкові, сталося влучання по одній із вантажівок, яка рухалися цим шляхом. Відомо, що унаслідок російського удару, на жаль, загинув 40-річний водій.

Напередодні ввечері росіяни також атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, загиблих через це немає, проте повідомляли про влучання у промислове підприємство.