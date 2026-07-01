У Києві прогриміли вибухи

Російські війська надалі не припиняють обстрілів міст України. Увечері 1 липня під ударом опинився Київ - у місті чули вибухи.

24 Канал зібрав усю відому на цей момент інформацію.

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Що відомо про атаку на Київ?

Передусім зауважимо, що моніторингові спільноти писали про загрозу реактивних ударних дронів у регіоні. Повітряну тривогу для столиці оголосили близько 19:57.

Вибухи жителі Києва почули приблизно о 20:36. Писали також про БпЛА на Оболонь, курсом на Поділ. Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що на підступах до столиці по ворожих цілях працюють підрозділи ППО.

Є ймовірність подальшого руху ударних БпЛА в напрямку столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки в ці дні,

– написав він.

О 22:37 у Повітряних силах повідомили, що реактивні БпЛА рухаються курсом на Бровари з півночі. Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Зауважимо, що перед цим надвечір вибухи чули також і у Київській області. Загалом же, протягом дня ворог бив по Харкову й Одесі – в обох містах фіксували руйнування, відомо також про загиблих і постраждалих.

До слова, президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія може готувати новий масований ракетно-дроновий удар по Україні вже найближчої ночі. За його словами, українська розвідка має дані про підготовку атаки, і ризик її реалізації є дуже високим.

Зеленський закликав громадян бути особливо уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Глава держави перебував у Ірландії, однак заявив, що терміново повертається до України разом із командою.