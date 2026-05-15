У Києві та області пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"
- 15 травня вранці Росія атакувала Київ ударними дронами.
- Роботу ППО було чути на Оболоні.
15 травня вранці Росія продовжила атакувати Україну ударними дронами. Ворожі безпілотники дісталися Києва.
Близько 06:13 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА.
Що відомо про атаку на Київ 15 травня?
О 06:09 Повітряні сили повідомили про рух групи ворожих дронів на півночі Київщини у напрямку столиці.
Моніторингові канали уточнювали, що 4 БпЛА перебували над київським водосховищем. Один дрон рухався у напрямку Вишгорода, ще два – на Старі та Нові Петрівці і один – на Оболонь.
Близько 06:24 у Києві було чути вибухи.
На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!,
– повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Станом на 06:34, за даними моніторів, 2 БпЛА продовжували рух по колу біля Вишгорода / ГЕС.
О 06:48 монітори писали про 2 БпЛА поблизу Київського водосховища. Дрони рухалися по колу.
Також робота протиповітряної оборони по російських безпілотниких триває в області. О 06:42 в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.
О 06:56 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на Київ з півночі.
Київ зазнав масованої атаки 14 травня
У ніч проти на 14 травня Росія здійснила ракетно-дроновий обстріл столиці. У Дарницькому районі ракета Х-101 влучила у 9-поверховий будинок, внаслідок чого обвалився цілий під'їзд.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються станом на ранок 15 травня. Наразі відомо про 24 загиблих, з яких 3 дитини. Також 47 людей постраждали.
Наслідки влучань та падіння уламків дронів і ракет також були зафіксовані у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці.
За даними прокуратури, пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 29 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.
Також пошкоджені трансформаторна підстанція, високовольтна лінія ДТЕК, виробничий майданчик, спецтехніка.
15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста та заборонені будь-які розважальні заходи. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.