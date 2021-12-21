У Києві в розпал снігопаду стелили асфальт: курйозне відео

У Києві під час снігопаду 20 грудня помітили чоловіка, який стелив асфальт на узбіччі. При цьому він зовсім не зважав на жахливу погоду.

Оператор асфальтоукладача латав клаптик, хоча навколо нього лежав мокрий сніг, який танув. Якість такої роботи безперечно є сумнівною, адже ремонт відбувався в абсолютно несприятливих для нього умовах.

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Через перепад температури асфальт парував / Скриншот відео

Традиціям не зраджують

Це вже не перший курйозний випадок із дивним підходом до асфальтування в Києві. Так, у серпні комунальники примудрилися покласти асфальт навколо припаркованої автівки. Кілька місяців вони нібито не могли знайти власника машини, а тому вирішили діяти за ситуацією.



Асфальт постелили попри те, що навколо лежав сніг / Скриншот відео

У Києві під час снігопаду стелили асфальт: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика:

Текст публікації "Великого Києва":

Коли ж класти асфальт, як не зимою. І сніг не перешкода.