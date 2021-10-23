У Києві стартував опалювальний сезон

У Києві розпочали підключення будівель до тепла. Міська влада повідомила про старт опалювального сезону в столиці 23 жовтня.

Відповідне рішення ухвалили, враховуючи прогноз погоди на останній тиждень жовтня. Адже синоптики прогнозують, що середньодобова температура впаде й сягатиме не більше ніж +8 градусів.

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Яка ситуація з підключенням тепла у Києві

Ще до кінця доби 23 жовтня у столиці планують підключити приблизно 9% житлового фонду у зоні обслуговування "Київтеплоенерго". Водночас у КМДА звернули увагу, що заклади соціальної сфери мали можливість підключитися до опалення ще з 1 жовтня. Для цього їхнє керівництво мало подати індивідуальні заявки.

Коли відбудеться повне підключення системи

Станом на ранок 23 жовтня тепло у Києві вже отримують 383 школи (84%), 513 дитячих садочків (95,9%), а також 165 лікувальних закладів (50,5%).

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що в столиці працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Мовляв, загальна протяжність теплових мереж там складає понад 2,7 тисячі кілометрів, а кількість житлових будинків – понад 11 тисяч. З огляду на це, аби повністю підключити систему, знадобиться близько тижня.

Що цьому передувало