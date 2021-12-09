У Києві терміново евакуювали відвідувачів сімох ТРЦ через "мінування"

Одразу в сімох торговельно-розважальних центрах Києва провели евакуацію. Це трапилося ввечері 9 грудня через повідомлення про нібито мінування. Почалося усе з виклику в River Mall.

Це вже друга серія мінувань у столиці за вечір. Адже перед цим правоохоронці отримали сигнал про нібито мінування Центрального автовокзалу.

До теми У Києві повідомили про мінування Центрального автовокзалу

Безпека – понад усе

На кадрах з місця подій видно, що евакуацію в River Mall провели організовано: люди спокійно виходили з приміщення на Дніпровській набережній, 12 і не збивалися у натовп. Крім того, як в будівлі, так і на вулиці лунало оголошення, у якому детально пояснювали, куди йти. Диктор наголосив, що такі заходи безпеки проводять з технічних причин.

Також на фоні чути звук сирен екстрених служб. Адже у разі повідомлення про замінування на виклик одразу прибувають медики, вогнеборці, сапери, вибухотехніки, ДСНС та поліція.

Згодом у мережі оприлюднили фото евакуації покупців та персоналу з Центрального універмагу на Хрещатику, а телеграм-канал "Типовий Київ" повідомив, що тривогу анонімні дзвінки здійняли одразу в сімох торговельно-розважальних центрах, серед яких – і "Аладдін" на Позняках (вулиця Михайла Гришка).



У ЦУМі теж повідомили про мінування / Фото "Києва оперативного"

Хвиля прокотилася по всій Україні

Окрім Києва, паніку через псевдомінування зловмисники спробували посіяти у ще кількох містах. Так, в Одесі їх "ціллю" став пам'ятник Дюку де Рішельє та суди. А в Харкові на вулицю через загрозу вибуху вивели цілу школу. Такий самий сценарій "жартівники" задіяли й у Дніпрі, однак одразу щодо трьох шкіл.

У Києві людей евакуювали з River Mall через мінування: відео

Евакуація відвідувачів з River Mall: відео