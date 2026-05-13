У Києві – вибухи: столицю атакували дрони

У середу, 13 травня, ворожі війська спрямували на Україну велику кількість дронів. Під ударом "Шахедів" опинився і Київ.

У місті прогриміли вибухи. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил ППО.

Що відомо про вибухи у Києві?

Приблизно об 11:50 районами столиці стала ширитися повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації близько 11:54 попереджали про рух російських дронів на підступах до міста.

Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги,

– закликав Тимур Ткаченко.

Вибухи у столиці кияни чули вже о 12:01. По ворожих БпЛА працювали сили ППО. А вже о 12:08 для Києва дали відбій повітряної тривоги.

На момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Імовірно, місцева влада повідомить необхідну інформацію згодом.

Що відомо про обстріл України 13 травня?

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу атаку російських безпілотників і закликали мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Атакували окупанти й Одещину. Унаслідок ударів були пошкоджені складські та господарські приміщення, виникли локальні пожежі, які згодом ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Малині на Житомирщині також фіксували вибухи, після яких над містом підіймався дим. Дрони тероризували й Київщину.

Крім того, у Хмельницькому повідомляли про вибухи, згодом керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив атаку дронів і роботу сил протиповітряної оборони. Також повідомляється про двох поранених.