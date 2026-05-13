Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Хмельницькому?

Зазначимо, що на ранок 13 травня російські війська активізували атаку дронами типу "Шахед". Безпілотники великими групами прямують на міста України. Значною мірою дрони зосереджені в напрямку Заходу.

Про рух "Шахедів" з Вінничини на Хмельниччину у Повітряних силах ЗСУ написали о 10:51. Тривога в регіоні, зокрема в Хмельницькому й Кам'янець-Подільському районах, почала ширитися близько 10:46 – 11:07.

Про вибухи в місті повідомили вже об 11:21. Згодом, об 11:55 очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив інформацію про вибухи й зазначив, що ворожі дрони атакують регіон.

Він уточнив, що по російських цілях працюють сили ППО. Також наразі відомо про 2 травмованих.

Бережіть себе. Перебувайте в укриттях,

– написав Тюрін.

У нічний час Повітряні сили України відбивали масовану атаку російських безпілотників. Загалом Росія запустила 139 ударних дронів по території України, з яких українська протиповітряна оборона знищила 111.

Які ще міста України страждали від ударів окупантів останнім часом?

13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги було чутно вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух російських безпілотників у напрямку області. Вибухи гриміли й на Київщині.

Також ворожі війська здійснили атаку дронами по Одеській області. Внаслідок ударів були пошкоджені складські та господарські будівлі, виникли локальні загоряння, які згодом ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

А напередодні, 12 травня, окупанти вгатили по житловому будинку у Кривому Розі – там загинули люди, а серед постраждалих – немовля.