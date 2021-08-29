У Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули на війні на Донбасі

У Києві на розі вулиці Грушевського та Петрівської алеї 29 серпня відкрили Меморіал воїнам, які загинули у війні на Донбасі. Участь у церемонії взяли матері та дружини загиблих героїв та ветерани війни на Сході.

Робота над спорудженням Меморіалу розпочалася ще у 2018 році. Згодом оголосили Всеукраїнський архітектурний конкурс – його метою було обрати найкращий ескізний проєкт Меморіалу.

Зауважте Україна вшановує пам'ять своїх захисників: що відбувається в різних містах

Перемогла робота архітекторки Наталії Абанькової. Урочисту капсулу для майбутнього комплексу заклали у 2020 році.

Меморіал звели з граніту та металу. Головний майданчик вимостили гранітними плитками, а доріжки – виклали тротуарною плиткою. Окрім того, перед відкриттям облаштували освітлення Меморіалу та впорядкували територію навколо.



Участь у церемонії взяли матері та дружини загиблих воїнів / Фото з фейсбук-сторінки Кличка



Меморіал звели з граніту та металу / Фото з фейсбук-сторінки Кличка

Відкриття Меморіалу присвятили до роковин Іловайської трагедії.

Іловайська трагедія: головне