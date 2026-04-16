У Києві ворожий дрон влетів у багатоповерхівку

Під час ранкової атаки на Київ 16 квітня росіяни вгатили дроном по багатоповерхівці. Вночі ж ворог бив балістикою.

Деталі повідомив мер міста Віталій Кличко. Відбій тривоги в Києві дали о 7:26.

Дивіться також Дніпро, Харків, Одеса під ударом – ворог масовано атакує "Шахедами": де зараз небезпечно

Що відомо про приліт дрона по багатоповерхівці в Києві?

У мережі публікували відео, як російський безпілотник дуже низько пролітає над будинками. Досить швидко з'ясувалося, що він ударив по житловому будинку.

У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Віталій Кличко о 7:07.

Додамо, що моніторингові спільноти писали: після невеликого "затишшя" виявили дрон, який рухався саме в Подільському районі.

Віталій Кличко буквально за кілька хвилин до свого повідомлення про влучання заявив, що в місті працює ППО, а російська атака триває. Кореспонденти 24 Каналу також чули вибухи в Києві.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Які наслідки атаки на Київ уночі та зранку 16 квітня?