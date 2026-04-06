У Києві і кількох областях ввели екстрені та аварійні відключення світла
- Енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими атаками.
У Києві та низці регіонів України 6 квітня ввели екстрені відключення світла. Енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію.
Про це повідомили у ДТЕК.
Чи діють графіки відключень?
У ДТЕК 6 квітня заявили про застосування екстрених відключень світла у Києві. Їх ввели за командою Укренерго. Під час них не діють графіки стабілізаційних відключень.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,
– додали в компанії.
Варто зазначити, що під час дії екстрених знеструмлень не можливо спрогнозувати, коли зникне та з'явиться світло.
Водночас в Укренерго повідомили, що аварійні відключення діють у кількох регіонах України. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі внаслідок російських атак. Погодинні графіки повернуть після її стабілізації.
Важливо! У ДТЕК додали, що інформуватимуть про зміни у своєму телеграм-каналі.
Росія продовжує атаки на енергетику
Внаслідок російського обстрілу Славутича без світла 6 квітня залишилась 21 тисяча жителів. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. У місті працюють пункти незламності.
Також під атакою була енергетика Чернігівщини. Через пошкодження енергооб'єктів понад 350 тисяч абонентів були знеструмлені.