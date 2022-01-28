У Києві затримали переселенця, який працював на російські спецслужби

Чергового ворожого агента затримали працівники СБУ вдень 25 січня. Чоловіка завербували терористи з так званої "МДБ", які напряму підпорядковуються російській ФСБ.

За даними слідства, зловмисника завербували під час відвідування ним родичів, які мешкають на тимчасово окупованій території Донеччини. Фігурант кримінального провадження мав передавати секретну інформацію під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО.

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Крім того, ворожий агент міг ділитися з росіянами даними через спеціальні технічні канали зв'язку.

Збирав інформацію про військових та СБУшників



Слідчі зібрали докази причетності переселенця до злочину / Фото СБУ

Як з'ясували правоохоронці, переселенець добровільно погодився шпигувати на користь Росії під час поїздки до родичів на неконтрольовану урядом територію.

ФСБшників цікавила інформація про військовослужбовців різних силових структур України, зокрема, СБУ.

Також росіяни просили чоловіка збирати дані про контррозвідувальні заходи з протидії ФСБ.



Зловмиснику загрожує до 15 років / Фото СБУ

Втім, замість важливої для окупантів інформації ворожий агент може отримати від 8 до 15 років ув'язнення. Чоловіку інкримінують участь у терористичній організації, а також теракт, вчинений за попередньою згодою групою осіб.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Активізація під час ескалації

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Російські окупанти зібрали на кордоні з Україною понад 100 тисяч військових та бронетехніки. Крім того, терористи активізували розвідувальну та пропагандистську діяльність.

Західні ЗМІ та дипломати активно говорять про ймовірність нападу російських військ на Україну. На тлі інформації розвідок західні партнери офіційного Києва почали постачання летальної зброї оборонного типу. Нещодавно у Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії, а також заблокувати роботу банківського сектору