У Києві знову оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу. По всьому місту лунають сирени. Інформація станом на 26 лютого 22:57.

Влада Києва закликала жителів і гостей міста терміново ховатися в укриттях. Також кияни можуть спускатися в метро.

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Повітряна тривога в Києві пізно ввечері 26 лютого

Це вже щонайменше вп'яте за день, коли в українській столиці оголошують повітряну тривогу.

Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– наголосили у КМДА.

Зауважимо, що київське метро працює лише в режимі укриття. Поїзди там не курсують. У разі необхідності на станціях можуть опустити гермозатвори.

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Що робити під час оповіщення в екстрених ситуаціях

Коли почули сигнал оповіщення "Увага всім!" необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканал "UA: Київ". Або увімкнути "Радіо Київ". Слідкуйте також за офіційними ресурсами КМДА і сторінками в мережі мера Віталія Кличка.

Під час повідомлення "Увага всім" лунає такий текст:

"Громадяни! Повітряна тривога! Відключить світло, газ, вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь найпростішого укриття підвального типу або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони".

Про відбій повітряної тривоги повідомлять також за сигналами оповіщення, й буде лунати таке повідомлення:

"Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони".