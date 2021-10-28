Київ офіційно потрапив до червоної зони

Місто Київ офіційно переведено до червоної карантинної зони. Таке рішення 28 жовтня ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій столиці через стрімкі темпи поширення COVID-19.

Суворе посилення карантинних обмежень відбулося на тлі того, що в Києві не лише катастрофічно зросла захворюваність на COVID-19, а й смертність. До того ж, помирати почали молоді пацієнти віком від 29 років.

Актуальне На вокзалах Києва – аншлаг за тестами, а водії "воюють" з поліцією: ексклюзивні кадри

Про посилення карантину повідомив міністр Олег Немчінов.

Список обмежень червоної зони

Не працюватимуть заклади харчування;

готелі;

установи соціального захисту;

спортзали та фітнес-клуби;

центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду;

не пускатимуть на масові заходи.

Що дозволять у столиці

Тренування спортсменів національних збірних із тренерами;

спортивні заходи без глядачів;

користування громадським транспортом лише для вакцинованих або людей з наявністю негативного ПЛР-тесту;

роботу освітніх закладів та дитсадків, де вакциновано 100% персоналу.

Школи не повертаються з канікул у школу

Уникнути цих обмежень зможуть ті працівники та відвідувачі, які щеплені проти коронавірусу або мають негативний результат ПЛР-тесту.

З 23 по 31 жовтня київських школярів відправлять на тижневі канікули. Однак за парти вони не повернуться – їх переводять на дистанційну форму навчання.

Кличко попереджав

Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що Київ потрапить до червоної зони ще 21 жовтня. Він занепокоївся тим, що до столичних лікарень щодня потрапляють пів тисячі містян, більшість із яких – у важкому стані. Зокрема, люди не можуть довго перебувати без кисневої підтримки, а дехто зовсім не обходиться без апарату штучної вентиляції легень.

З огляду на це, очільник міста закликав жителів Києва вакцинуватися, аби не допустити найгіршого сценарію – тотального локдауну.

Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у червону зону,

– пояснив Кличко.

Важливо Три тижні "червоного" пекла для Києва та небезпека для України: жорсткий карантин на порозі



Перелік обмежень у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

Смертельний аврал у лікарнях

Наразі 40% пацієнтів із коронавірусом у реанімаціях Києва помирають. Таку невтішну статистику оприлюднили медики. Вони попередили містян, що нинішня хвиля пандемії – ще підступніша, ніж попередня.

Люди часто зволікають зі зверненням до лікарів, бо не відчувають майже ніяких симптомів. Однак, коли таки потрапляють у медзаклади, – стає пізно. Зокрема, у хворих швидко розвивається пневмонія та інші серйозні ускладнення.

Показово, що більшість тих, хто опиняється на лікарняному ліжку, – невакциновані. Так само і жертвами нового штаму коронавірусу стають ті, хто відмовився від щеплення.



Перелік переваг, які отримують вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

Хвороба почала полювання на літніх

Попри те, що коронавірус зараз важко переноситься навіть молоддю, особливо вразливими до нього стали літні пацієнти. За словами лікаря Олександрівської лікарні Олександра Васильєва, основна група ризику – це люди 60 – 92 років. Адже в них інфекція провокує ще й інфаркти та інсульти.