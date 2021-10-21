Чи варто чекати жорсткого карантину в Україні

Вже з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень між областями. Так, всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Але нові правила наразі не стосуються громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області.

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Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, каже, що в Україні, як і під час весняної хвилі, діє адаптивний карантин, де жорсткість обмежень визначається на рівні областей залежно, насамперед від рівня госпіталізацій та відсотка зайнятих ліжок з киснем. Тому загальнонаціональних обмежень зараз не буде, хоча найближчими тижнями можлива ситуація, коли червона зона буде в більшій частині областей.

Водночас порівняно до червоної зони у квітні цього року, цього року обмеження не стосуватимуться бізнесів, де вакциновані або регулярно тестуються всі працівники, та які будуть обслуговувати лише вакцинованих або з тестами відвідувачів. Це послабить удар обмежень по бізнесу, порівняно до весняної ситуації,

– каже експерт.

Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE, у прямому ефірі Телеграм-каналу з обговорення економічних новин KSE Live зазначив, що поширення захворюваності в країні продовжує наростати, а потенційна кількість червоних регіонів буде збільшуватися.

Він нагадав, що той карантин, який є зараз – консенсусний. Деякі обмеження введені на розсуд місцевої влади й навіть на помаранчевому рівні місцеві комісії з надзвичайних ситуацій можуть ухвалювати рішення про додаткові обмеження.

Окрім того, аналітик зазначив, що країни Європи згодом можуть вводити обмеження та закривати в’їзд для громадян з країн, де фіксується сплеск захворюваності. Тож наразі немає гарантій, що окремі країни не закриють кордони, у тому числі від України.

Що буде з карантином у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 22 жовтня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень для столиці в умовах "червоної" зони.

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Гліб Вишлінський зазначив, що в червоній зоні Київ та інші області можуть перебувати близько 3 тижнів.

Захворюваність у Києві почала активно зростати. За тиждень кількість госпіталізацій збільшується на 40% у порівнянні з попереднім тижнем. Також зростає і завантаженість ліжок у лікарнях. Київ зараз знаходиться у помаранчевій зоні, перевищений лише один показник – рівень госпіталізацій. Завантаженість ковідних ліжок підходить до критичної позначки. Якщо граничний рівень для адаптивного карантину – 65%, то зараз ми вже маємо 62%,

– каже Юрій Ганиченко.

Він додав, що кожен регіон намагається додавати ліжка з киснем, щоб не вводити одразу червоний рівень. Якщо в Києві не додаватимуть ліжка, столиця може перейти у червоний рівень епідемічної небезпеки вже на початку листопада. Але очікувано, що ця дата буде трохи відтерміновуватися.

Київ може пробути у червоній зоні до трьох тижнів / Фото: Валентина Поліщук, 24 канал

Чи зможуть українці подорожувати

Європейський союз має намір цього тижня виключити Україну зі списку країн "зеленої" карантинної зони, громадянам яких можна подорожувати до країн ЄС без ковідних обмежень. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Пізніше цього тижня Україну планують вилучити з рекомендованого Європейським Союзом списку COVID-безпечних для подорожей країн. Її було додано (у список - ред.) в середині липня, але сплеск кількості випадків останнім часом означає, що країна більше не залишатиметься у переліку,

– написав він у Twitter.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Європейський Союз ще не ухвалив формального рішення про виключення України зі списку країн, в'їзд з яких на територію ЄС і Шенгену має бути дозволеним для всіх, незалежно від мети їхньої поїздки.

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У відомстві зазначили, що можливе виключення України з "зеленої" зони Євросоюзу не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише буде рекомендацією державам-членам ЄС щодо посилення правил в'їзду.

Що заборонено у червоній зоні:

перебування на територіях загального користування без захисних масок;

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,

робота підвісних канатних доріг.

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