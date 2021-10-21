Стоит ли ждать жесткого карантина в Украине

Уже с 21 октября начали действовать новые правила перевозок между областями. Так, все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Но новые правила пока не касаются общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области.

Также важно В Украине новые правила перевозок, но не для всего транспорта: правительство назвало исключения

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, говорит, что в Украине, как и во время весенней волны, действует адаптивный карантин, где жесткость ограничений определяется на уровне областей в зависимости прежде всего от уровня госпитализаций и процента занятых коек с кислородом. Поэтому общенациональных ограничений сейчас не будет, хотя в ближайшие недели возможна ситуация, когда красная зона будет в большей части областей.

В то же время по сравнению с красной зоной в апреле этого года, в этом году ограничения не будут касаться бизнесов, где вакцинированы или регулярно тестируются все работники, и которые будут обслуживать только вакцинированных или с тестами посетителей. Это ослабит удар ограничений по бизнесу по сравнению с весенней ситуацией,

– говорит эксперт.

Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, в прямом эфире телеграм-канала по обсуждению экономических новостей KSE Live отметил, что распространение заболеваемости в стране продолжает нарастать, а потенциальное количество красных регионов будет увеличиваться.

Он напомнил, что тот карантин, который есть сейчас – консенсусный. Некоторые ограничения введены по усмотрению местных властей, и даже на оранжевом уровне местные комиссии по чрезвычайным ситуациям могут принимать решение о дополнительных ограничениях.

Кроме того, аналитик отметил, что страны Европы впоследствии могут вводить ограничения и закрывать въезд для граждан из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Поэтому пока нет гарантий, что отдельные страны не закроют границы, в том числе для Украины.

Что будет с карантином в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 22 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений для столицы в условиях "красной" зоны.

Важно Киев стоит на пороге красной зоны, – Кличко

Глеб Вышлинский отметил, что в красной зоне Киев и другие области могут находиться около 3 недель.

Заболеваемость в Киеве начала активно расти. За неделю количество госпитализаций увеличивается на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Также возрастает и загруженность коек в больницах. Киев сейчас находится в оранжевой зоне, превышен только один показатель – уровень госпитализаций. Загруженность ковидных кроватей подходит к критической отметке. Если предельный уровень для адаптивного карантина – 65%, то сейчас мы уже имеем 62%,

– говорит Юрий Ганиченко.

Он добавил, что каждый регион пытается добавлять кровати с кислородом, чтобы не вводить сразу красный уровень. Если в Киеве не будут добавлять кровати, столица может перейти на красный уровень эпидемической опасности уже в начале ноября. Но ожидаемо, что эта дата будет немного отсрочиваться.



Киев может пробыть в красной зоне около трех недель / Фото: Валентина Полищук, 24 канал

Смогут ли украинцы путешествовать

Европейский союз намерен на этой неделе исключить Украину из списка стран "зеленой" карантинной зоны, гражданам которых можно путешествовать в страны ЕС без ковидных ограничений. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Позже на этой неделе Украину планируют убрать из рекомендованного Европейским союзом списка COVID-безопасных для путешествий стран. Она была добавлена (в список – ред.) в середине июля, но всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в списке,

– написал он в Twitter.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Европейский союз еще не принял формальное решение об исключении Украины из списка стран, въезд из которых на территорию ЕС и Шенгена должен быть разрешен для всех, независимо от цели их поездки.

Читайте также Очереди, слезы и рейды полиции: что происходит на вокзалах Киева

В ведомстве отметили, что возможное исключение Украины из "зеленой" зоны Евросоюза не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь будет рекомендацией государствам-членам ЕС по ужесточению правил въезда.

Что запрещено в красной зоне:

пребывание на территориях общего пользования без защитных масок;

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок,

работа подвесных канатных дорог.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала