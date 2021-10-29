Киев официально попал в красную зону

Город Киев официально переведен в Красную карантинную зону. Такое решение 28 октября приняла государственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы из-за стремительных темпов распространения COVID-19.

Строгое усиление карантинных ограничений произошло на фоне того, что в Киеве не только катастрофически выросла заболеваемость COVID-19, но и смертность. К тому же, умирать начали молодые пациенты в возрасте от 29 лет.

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Об усилении карантина сообщил министр Олег Немчинов.

Список ограничений красной зоны

Не будут работать общепиты;

гостиницы;

учреждения социальной защиты;

спортзалы и фитнес-клубы;

центры предоставления административных услуг, Управление труда и соцзащиты, Пенсионного фонда;

не будут пускать на массовые мероприятия.

Что разрешат в столице

Тренировки спортсменов национальных сборных с тренерами;

спортивные мероприятия без зрителей;

пользование общественным транспортом только для вакцинированых или людей с отрицательным ПЦР-тестом;

работу образовательных учреждений и детских садов, где вакцинировано 100% персонала.

Школы уходят на каникулы

Избежать этих ограничений смогут те работники и посетители, которые привиты от коронавируса или имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

С 23 по 31 октября киевских школьников отправили на недельные каникулы. Однако за парты они не вернутся – их переводят на дистанционную форму обучения.

Кличко предупреждал

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что Киев попадет в красную зону еще 21 октября. Он обеспокоился тем, что в столичные больницы ежедневно попадают пол тысячи горожан, большинство из которых – в тяжелом состоянии. В частности, люди не могут долго находиться без кислородной поддержки, а некоторые совсем не обходится без аппарата искусственной вентиляции легких.

Учитывая это, глава города призвал жителей Киева вакцинироваться, чтобы не допустить худшего сценария – тотального локдауна.

Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений – массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в красную зону,

– пояснил Кличко.

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Перечень ограничений в карантинных зонах / Инфографика 24 канала

Смертельный аврал в больницах

Сейчас 40% пациентов с коронавирусом в реанимациях Киева умирают. Такую неутешительную статистику обнародовали медики. Они предупредили горожан, что нынешняя волна пандемии – еще коварнее, чем предыдущая.

Люди часто медлят с обращением к врачам, потому что не испытывают почти никаких симптомов. Однако, когда все-таки попадают в медучреждения, – становится поздно. В частности, у больных быстро развивается пневмония и другие серьезные осложнения.

Показательно, что большинство тех, кто оказывается на больничной койке, – вакцинированные. Так же и жертвами нового штамма коронавируса становятся те, кто отказался от прививки.

Перечень преимуществ, которые получают вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала

Болезнь начала охоту на пожилых

Несмотря на то, что коронавирус сейчас тяжело переносится даже молодежью, особенно уязвимыми к нему стали пожилые пациенты. По словам врача Александровской больницы Александра Васильева, основная группа риска – это люди 60 – 92 лет. Ведь у них инфекция провоцирует еще и инфаркты и инсульты.