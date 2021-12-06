Київ поринув у підготовку до Нового року: яскраві передсвяткові фото

У Києві триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. Увечері 6 грудня на Софійській площі, де стоятиме головна ялинка, кипіла робота.

Зокрема, там уже встигли встановити каркас під зелену красуню, основу для майбутнього вертепу та перші дерев'яні будиночки зимового ярмарку. Крім того, комунальники почали монтувати святкову сцену та металевий паркан.

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На Софійській площі уже встановили каркас під головну ялинку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Перед Софією Київською монтують святкову сцену / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



У середмісті столиці вже з'явилися перші будиночки різдвяного ярмарку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Біля підніжжя майбутньої ялинки вже встановили основу під вертеп / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Для встановлення частин декорацій на Софійську площу пригнали спеціальну техніку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Комунальники готуються до свята навіть у негоду / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На площі почали встановлювати металевий паркан / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Відкриття головної ялинки у Києві відбудеться 19 грудня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Роботи з оздоблення Софійської площі тривають навіть ввечері / Фото Валентини Поліщук

Як киянам створюватимуть казкову атмфосферу

Окрім Софійської площі, новорічні локації також облаштують на Володимирському проїзді, у Маріїнському парку та на естраді Міського саду.

Там містяни та гості Києва зможуть знайти безліч фотозон, фуд-корти, дитячі забавки, музей новорічних прикрас, майстерню, ковзанку тощо.

Головною темою стилізації середмістя столиці до свят стане народження Ісуса Христа.

Що ж до частувань, які зможуть придбати відвідувачі святкового містечка, то вони матимуть формат "to go" – це будуть різноманітні закуски, які люди братимуть одразу на прилавках без очікування. Такий формат необхідний через карантинні обмеження.

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