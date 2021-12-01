Київ на порозі свят: на Банковій уже встановили ковзанку – фото нової локації

Київ активно почав готуватися до Нового року та Різдва. Святкові локації уже частково встановили навіть біля Офісу президента України на вулиці Банковій.

Зокрема, там уже з'явилася льодова ковзанка. Її розмістили під ялинкою і обгородили невеликим парканом. Крім того, на площі перед будівлею стоять велетенські букви YOUkraine.

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Біля Офісу президента продовжують облаштовувати ковзанку / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Ковзанку розмістили під ялинкою і обгородили парканом / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



У столиці активно готують новорічно-різдвяні локації / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



На Банковій також почали підготовку до Нового року / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Площа перед Офісом президента України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

"Народження" головної ялинки