Київ знову паралізувало: дороги замело снігом, транспорт стоїть
- Снігопад у Києві призвів до масштабних заторів та ускладнень у русі, зокрема на Житомирській, Варшавській та Одеській трасах.
- Для боротьби з наслідками негоди КМДА залучила понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників, які очищають головні дороги, мости та тротуари.
Зранку 5 лютого столицю знову засипало снігом. Через замети та ожеледицю на вулицях утворились масштабні затори – рух транспорту значно ускладнений.
У КМДА відзвітували, що з ночі у столиці працює 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору".
Яка ситуація на дорогах Києва?
За словами очевидців, через заметілі стоять Житомирська траса, Варшавська траса від Бучі до Мощуна та до в'їзду в Київ, а також в'їзд у столицю з Одеської траси. На ключових дорогах застрягли фури та легкові авто.
Внаслідок ускладнення руху через погодні умови на дорогах спостерігаються масові ДТП та затримки в русі. Дорогою через проспект Георгія Нарбута – водії втрачають у заторах до 46 хвилин, на Дарницькому мосту та проспекті Романа Шухевича – близько 40 хвилин.
Крім того, мешканці міста скаржаться на непочищені тротуари.
Київ стоїть через негоду / Фото "РБК – Україна"
Які заходи здійснює КМДА для покращення ситуації?
У КМДА повідомили, що для ліквідації наслідків негоди на вулицях працюють понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників. Насамперед вони очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, а також підходи до зупинок транспорту та переходів.
Прибудинкові території прибирають працівники комунальних компаній, а парки та сквери "зеленбудівці". Для цього залучено 66 одиниць техніки та 677 працівників.
Яка погода очікується у столиці сьогодні?
За прогнозами синоптиків, 5 лютого, у столиці буде хмарна погода, місцями йтиме сніг, вітер очікується південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу.
На дорогах спостерігається ожеледь, тому водіям радять тримати безпечну дистанцію на дорозі, а пішоходам користуватись світловідбивними елементами у темний час доби.