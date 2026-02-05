Київ знову паралізувало: дороги замело снігом, транспорт стоїть

Зранку 5 лютого столицю знову засипало снігом. Через замети та ожеледицю на вулицях утворились масштабні затори – рух транспорту значно ускладнений.

У КМДА відзвітували, що з ночі у столиці працює 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору".

Яка ситуація на дорогах Києва?

За словами очевидців, через заметілі стоять Житомирська траса, Варшавська траса від Бучі до Мощуна та до в'їзду в Київ, а також в'їзд у столицю з Одеської траси. На ключових дорогах застрягли фури та легкові авто.

Внаслідок ускладнення руху через погодні умови на дорогах спостерігаються масові ДТП та затримки в русі. Дорогою через проспект Георгія Нарбута – водії втрачають у заторах до 46 хвилин, на Дарницькому мосту та проспекті Романа Шухевича – близько 40 хвилин.

Крім того, мешканці міста скаржаться на непочищені тротуари.



Київ стоїть через негоду / Фото "РБК – Україна"

Затори у столиці: дивіться відео

Місто паралізувало через заметіль: дивіться відео

Які заходи здійснює КМДА для покращення ситуації?

У КМДА повідомили, що для ліквідації наслідків негоди на вулицях працюють понад 250 одиниць техніки та 408 комунальників. Насамперед вони очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, а також підходи до зупинок транспорту та переходів.

Прибудинкові території прибирають працівники комунальних компаній, а парки та сквери "зеленбудівці". Для цього залучено 66 одиниць техніки та 677 працівників.

Працівники комунальних служб ліквідовують наслідки негоди: дивіться фото

Яка погода очікується у столиці сьогодні?

За прогнозами синоптиків, 5 лютого, у столиці буде хмарна погода, місцями йтиме сніг, вітер очікується південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу.

На дорогах спостерігається ожеледь, тому водіям радять тримати безпечну дистанцію на дорозі, а пішоходам користуватись світловідбивними елементами у темний час доби.