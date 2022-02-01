"Київметробуд" не знає, коли добудує метро на Виноградар

Чи скоро з'явиться гілка метро на столичний Виноградар, достеменно невідомо. У "Київметробуді" не змогли надати графік завершення будівництва нової станції метро.

Які роботи вже виконали – також невідомо. Адже в організації не надали відповідний перелік.

До теми Відомі останні подробиці про будівництво метро на Виноградар у Києві

Про це стало відомо під час наради в департаменті транспортної інфраструктури. "Київметробуд" зобов'язали надати список субпідрядників та графік робіт.

Будівництво метро на Виноградар станом на 13 січня: дивіться відео

Що відомо про будівництво метро на Виноградар

Метро на надзалюднений мікрорайон Виноградар київські урядники обіцяли відкрити ще у грудні 2021 року. Наразі терміни зсунулися на рік.

Компанія, яка будує станцію, хотіла протягнути терміни ще на довше – до 2023 року. Під час будівництва метро виникало вже немало скандалів.

Зокрема була інформація, що в деяких місцях роботи зупинили і сповільнили. Є чимало й фактів розкрадання грошей на будівництво. Мер столиці Віталій Кличко врешті визнав, що нові станції вчасно не відкриють.

Останні новини про метро в Києві

Кияни хочуть, щоб метро працювало після півночі також п'ятницями та суботами. Вони почали підписувати відповідну петицію.

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації повідомили, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у метро є 22 гривні за поїздку.

Якщо Росія почне повномасштабний наступ, столичні підземки працюватимуть тільки перші 10 хвилин. Далі нікого не пускатимуть.

Цікаво – Екскурсовод відповів, чи існує секретна гілка метро Києва: дивіться відео