На Київщині ППО працює по російських дронах
- 15 квітня ввечері над Київщиною зафіксували російські безпілотники, які знешкоджуються силами ППО.
- На тлі загрози ударів оголошено повітряну тривогу, жителів закликали перебувати в укриттях і не публікувати роботу ЗСУ.
Над Київщиною увечері 15 квітня зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкоджують їх.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Чому на Київщині лунали вибухи?
Росія запускає по Україні різні повітряні цілі увечері 15 квітня. Зокрема, безпілотники долетіли до Київської області. На тлі загрози ударів у більшості районів оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в регіоні.
БпЛА з Черкащини на Київщину, вектор – Біла Церква,
– написали військові.
Близько 19:21 на Київщині місцеві могли чути звуки вибухів. За даними ОВА, це робота ППО по ворожих цілях. Влада закликала перебувати в укриттях до відбою загрози, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу ЗСУ.
У ПС ЗСУ знову попередили про російські дрони в області. Вони летіли на Обухів з півдня.
Інші атаки на Україну
Вибухи під час російської атаки 15 квітня також лунали у Черкасах та на Вінниччині. Наслідки обстрілів фіксують в Одесі. Там пошкоджено кілька поверхів у житловій багатоповерхівці, виникла пожежа.
Попередньо повідомлялось про щонайменше шістьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Одна людина загинула вже у лікарні.