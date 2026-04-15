Укр Рус
Київ Вибухи у Києві На Київщині ППО працює по російських дронах
15 квітня, 19:25
2
Оновлено - 19:52, 15 квітня

Дарія Черниш
Основні тези
  • 15 квітня ввечері над Київщиною зафіксували російські безпілотники, які знешкоджуються силами ППО.
  • На тлі загрози ударів оголошено повітряну тривогу, жителів закликали перебувати в укриттях і не публікувати роботу ЗСУ.

Над Київщиною увечері 15 квітня зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкоджують їх.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Чому на Київщині лунали вибухи?

Росія запускає по Україні різні повітряні цілі увечері 15 квітня. Зокрема, безпілотники долетіли до Київської області. На тлі загрози ударів у більшості районів оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в регіоні.

БпЛА з Черкащини на Київщину, вектор – Біла Церква,
– написали військові.

Близько 19:21 на Київщині місцеві могли чути звуки вибухів. За даними ОВА, це робота ППО по ворожих цілях. Влада закликала перебувати в укриттях до відбою загрози, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу ЗСУ.

У ПС ЗСУ знову попередили про російські дрони в області. Вони летіли на Обухів з півдня.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Інші атаки на Україну

  • Вибухи під час російської атаки 15 квітня також лунали у Черкасах та на Вінниччині. Наслідки обстрілів фіксують в Одесі. Там пошкоджено кілька поверхів у житловій багатоповерхівці, виникла пожежа.

  • Попередньо повідомлялось про щонайменше шістьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Одна людина загинула вже у лікарні.