На Київщині ППО працює по російських дронах

Над Київщиною увечері 15 квітня зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкоджують їх.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Чому на Київщині лунали вибухи?

Росія запускає по Україні різні повітряні цілі увечері 15 квітня. Зокрема, безпілотники долетіли до Київської області. На тлі загрози ударів у більшості районів оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в регіоні.

БпЛА з Черкащини на Київщину, вектор – Біла Церква,

– написали військові.

Близько 19:21 на Київщині місцеві могли чути звуки вибухів. За даними ОВА, це робота ППО по ворожих цілях. Влада закликала перебувати в укриттях до відбою загрози, а також не фіксувати та не викладати в мережу роботу ЗСУ.

У ПС ЗСУ знову попередили про російські дрони в області. Вони летіли на Обухів з півдня.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

