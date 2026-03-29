На Київщині працює ППО: ворог атакує регіон ударними БпЛА

У Київській області вранці 29 березня прогриміли вибухи. Росіяни застосовують по регіону свої ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про тривогу у Київській області?

Тривога у всіх районах Київської області лунає ще від ночі 29 березня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

О 08:52 військові написали про наявність російських дронів в кількох районах області.

Декілька груп БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район). БпЛА в Білоцерківському районі Київщини, курс західний,

– йшлося у повідомленні.

Про роботу протиповітряної оборони стало відомо о 09:08. Про це написали в Київській ОВА.

"В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – зазначили у військовій адміністрації.

