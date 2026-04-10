Ворог тероризує "Шахедами": у Києві та області прогриміли вибухи

Росіяни продовжують терор українських міст дронами. Вранці 10 квітня тривога дісталася Києва. А в області сили ППО відбивали атаку БпЛА.

Про таке повідомила місцева влада.

Що відомо про атаку на Київ та область?

Близько 9-ї ранку в різних районах Київської області почала поширюватися тривога. Зокрема, "червоними" стали Вишгородський, Броварський, Бориспільський райони.

Згодом тривога дісталася й до столиці. А вже о 9:14 поінформували про роботу ППО в області через зафіксовані в небі ворожі дрони.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в КОВА.

Пізніше, близько 9:23, звуки вибуху було чутно й у самому Києві. У місті буквально за 20 хвилин дали відбій.

Тим часом Повітряні сили попереджали про загрозу дронів, які летіли курсом на Бровари, Велику Димерку й Васильків.

Де тривога: відслідковуйте на онлайн-карті

Де фіксували наслідки ворожих обстрілів 10 квітня?