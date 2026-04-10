Ворог тероризує "Шахедами": у Києві та області прогриміли вибухи
Росіяни продовжують терор українських міст дронами. Вранці 10 квітня тривога дісталася Києва. А в області сили ППО відбивали атаку БпЛА.
Про таке повідомила місцева влада.
Дивіться також Окупанти вгатили по центру Конотопа: пошкоджена п'ятиповерхівка, зникло газопостачання
Що відомо про атаку на Київ та область?
Близько 9-ї ранку в різних районах Київської області почала поширюватися тривога. Зокрема, "червоними" стали Вишгородський, Броварський, Бориспільський райони.
Згодом тривога дісталася й до столиці. А вже о 9:14 поінформували про роботу ППО в області через зафіксовані в небі ворожі дрони.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликали в КОВА.
Пізніше, близько 9:23, звуки вибуху було чутно й у самому Києві. У місті буквально за 20 хвилин дали відбій.
Тим часом Повітряні сили попереджали про загрозу дронів, які летіли курсом на Бровари, Велику Димерку й Васильків.
Де фіксували наслідки ворожих обстрілів 10 квітня?
- Дрони майже всю ніч тероризували Одесу, на щастя, житлові будинки залишилися неушкодженими. Втім, атаки пошкодили енергетичні та портові об'єкти, подекуди були проблеми з електропостачанням, також виникли пожежі.
- Росіяни вдарили й по Сумщині – у Конотопі внаслідок атаки безпілотником пошкоджено п'ятиповерхівку, адмінбудівлю та цивільні автомобілі, до того ж виникли труднощі з газом.