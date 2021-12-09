Київська тату-студія вирішила хайпонути та нібито набила велике тату на спині живої свині

Працівники Tattoo Lamarch Studio, що на Троєщині у Києві, похизувалися своїм вкрай жорстоким ставленням до тварин. 8 грудня молоді співробітники фірми викладали у соцмережі відео знущань зі свині та навіть запускали із цим рекламу.

Судячи з усього, саме на подібний хайп зробили ставку власники та адміністратори Tattoo Lamarch Studio, які раніше замовляли розповсюдження скандальних фото у різних спільнотах у телеграмі. Так, на початку грудня мережею ширилися фотографії маленького хлопця, якому нібито без дозволу батьків зробили чималу кількість татуювань.

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Втім, згодом у тату-студії пішли далі, вирішивши хайпонути на жорстокому ставленні до тварин.

Били татуювання цілу ніч



Скандальну рекламу запускали не вперше / Фото з інстаграму Tattoo Lamarch Studio

Реклама із вказівкою вчинку молодих людей з'явилася у київських спільнотах вдень 8 грудня.

У постах було вказано, що майстри тату нібито набили куполи свині.

При цьому на фотографії реклами були зображені не тільки працівники Tattoo Lamarch Studio, але й жива свиня. Також у руках у молодого чоловіка була іграшкова тварина, на спині якої справді можна розгледіти якийсь малюнок.

Чи насправді тату-майстри робили її живій свині, невідомо. Однак у сторіс в закритих акаунтах вони розповідають про те, що страждала від їх вчинку саме жива тваринка. Крім того, у всіх акаунтах мережі є підпис про те, що у студії не приймають зоозахисників.

На опублікованих 8 грудня записах видно, як у студії Tattoo Lamarch змушували свиню щонайменше позувати для зйомок реклами. Дивіться відео зі знущаннями зі свині у Tattoo Lamarch Studio у Києві:

Зоозахисники вимагають від поліції рішучих дій

Як зазначили в організації UAnimals, на появу скандальних роликів та зображень вони звернулися до самої студії – з попередженням про юридичну відповідальність за такі вчинки.

Крім того, зоозахисники звернулися до поліції щодо ймовірного вчинення жорстокого поводження з тваринами групою осіб. Чи відреагували на подію правоохоронці, наразі невідомо.

У коментарях до дописів користувачі зазначають, що у випадку, якщо тварині справді набили тату, зловмисників треба посадити на максимальний термін – 8 років ув'язнення. Якщо ж все виявиться звичайним хайпом, Tattoo Lamarch Studio треба оштрафувати на таку суму, щоб більше подібні речі робити не хотілося.