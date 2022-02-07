Київські комунальники знищили будиночки вуличних котів, якими піклувалася зоозахисниця

Представники комунальних служб Києва демонтували МАФи, які були встановлені зоозахисницею в одному з дворів у центрі Києва. Будівлі слугували зимовою домівкою для вуличних котиків.

Про інцидент, який стався на вулиці Саксаганського, написала киянка Любомира Бурлачук, яка багато років за свої кошти споруджувала будиночок для котів. За її словами, дії працівників КМДА є жорстоким поводженням з тваринами.

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Комунальники ж стверджують, що всі споруди були розміщені незаконно.

Частина котів вже зникла



Після роботи комунальників / Фото Любомири Бурлачук

Зоозахисниця каже, що комунальники демонтували два металевих контейнери, у яких багато років жили коти.

Біля МАФів Любомира Бурлачук встановила кілька будиночків для котів. Робила все за власні кошти. Кожен з них обійшовся жінці у майже 3,5 тисячі гривень.

У котячих будиночків було все необхідне для комфортного проживання чотирилапих.

Коли ж комунальники приїхали демонтувати будівлі, вони вирішили, що всі конструкції незаконні та знесли її.

Жінка стверджує, що на момент знесення у котячих будиночках було щонайменше 5 тварин. Зараз двох з котів не можуть знайти.



За весь час, що я опікуюся котиками так званого Латинського кварталу, жодна людина, жоден власник квартири з будинку 67 не скаржився на котиків і не вимагав знищення їхніх будиночків. Будиночки нові, добротні, я їх збудувала у 2020-2021. Вони зберігаються в чистоті та порядку, як і територія навколо них,

– розповіла Бурлачук.

Дивіться відео, як виглядали будиночки для котів, які знесли комунальники: