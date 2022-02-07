Об инциденте, который произошел на улице Саксаганского, написала киевлянка Любомира Бурлачук, которая много лет за свои средства строила домик для котов. По ее словам, действия работников КГГА являются жестоким обращением с животными.

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Коммунальщики же утверждают, что все сооружения были размещены незаконно.

Часть котов уже исчезла



После работы коммунальщиков / Фото Любомиры Бурлачук

Зоозащитница говорит, что коммунальщики демонтировали два металлических контейнера, в которых много лет жили коты.

Возле МАФов Любомира Бурлачук установила несколько домиков для котов. Делала все за собственные средства. Каждый из них обошелся женщине в почти 3,5 тысячи гривен.

У кошачьих домиков было все необходимое для комфортного проживания четвероногих.

Когда же коммунальщики приехали демонтировать здания, они решили, что все конструкции незаконны и снесли их.

Женщина утверждает, что на момент сноса в кошачьих домиках было по меньшей мере 5 животных. Сейчас двух из котов не могут найти.

За все время, что я занимаюсь котиками так называемого Латинского квартала, ни один человек, ни один владелец квартиры из дома 67 не жаловался на котиков и не требовал уничтожения их домиков. Домики новые, добротные, я их построила в 2020 – 2021. Они сохраняются в чистоте и порядке, как и территория вокруг них,

– рассказала Бурлачук.

Смотрите видео, как выглядели домики для котов, которые снесли коммунальщики: