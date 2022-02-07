Про інцидент, який стався на вулиці Саксаганського, написала киянка Любомира Бурлачук, яка багато років за свої кошти споруджувала будиночок для котів. За її словами, дії працівників КМДА є жорстоким поводженням з тваринами.

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Комунальники ж стверджують, що всі споруди були розміщені незаконно.

Частина котів вже зникла



Після роботи комунальників / Фото Любомири Бурлачук

Зоозахисниця каже, що комунальники демонтували два металевих контейнери, у яких багато років жили коти.

Біля МАФів Любомира Бурлачук встановила кілька будиночків для котів. Робила все за власні кошти. Кожен з них обійшовся жінці у майже 3,5 тисячі гривень.

У котячих будиночків було все необхідне для комфортного проживання чотирилапих.

Коли ж комунальники приїхали демонтувати будівлі, вони вирішили, що всі конструкції незаконні та знесли її.

Жінка стверджує, що на момент знесення у котячих будиночках було щонайменше 5 тварин. Зараз двох з котів не можуть знайти.



За весь час, що я опікуюся котиками так званого Латинського кварталу, жодна людина, жоден власник квартири з будинку 67 не скаржився на котиків і не вимагав знищення їхніх будиночків. Будиночки нові, добротні, я їх збудувала у 2020-2021. Вони зберігаються в чистоті та порядку, як і територія навколо них,

– розповіла Бурлачук.

Дивіться відео, як виглядали будиночки для котів, які знесли комунальники: