Моторошний інцидент трапився на вулиці Широкій у будинку №92. Тіла котів знайшла жінка, яка їх підгодовувала.

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У Львові жорстоко отруїли котів

Зоозахисниця, голова ГО "Еко-Прогрес" Устина Бойко розповіла, що 3 лютого місцева жителька знайшла в підвалі 2 мертвих котів. Після цього вона одразу зателефонувала до поліції.

Там є мешканка, пані Галя, яка підгодовує котів, доглядає за ними. Вчора вона прийшла погодувати їх і побачила 2 трупи й балончик від дихлофосу, котам отруту залили в рот і очі. Ще був третій кіт, але вона не може його знайти,

– зазначила Бойко.

За словами пані Галини, це вже не перший подібний випадок. У січні в цьому районі отруїли ще 15 котів.

Бойко додала, що підвал, в якому жінка годувала котів, закривається на колодку. Ключі від неї є у мешканців 4 – 5 квартир тієї багатоповерхівки.

"Приїжджала поліція, вони навіть говорили з людиною, яку підозрює пані Галя. Він, звісно, заперечив. Це вже не перший конфлікт тут – раніше ми сварились через замуровані підвали, регулярно приїжджали", – зауважила зоозахисниця.

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що правоохоронці прийшли на виклик приблизно о 15:00. Там вони й справді побачили двох мертвих тварин та балончик від дихлофосу. Однак тіла котів вже лежали не в підвалі, адже жінка винесла їх на двір.

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Правоохоронці розслідують отруєння тварин

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Начальник Залізничного районного відділу поліції Володимир Іняхін розповів, що слідчі обійшли квартири та опитали мешканців. Своє чергою, тіла тварин забрали на експертизу. Правоохоронець зазначив, що за минулі 6 місяців ніхто за цією адресою про схожі злочини не повідомляв.

Після завершення експертизи, поліція вирішить, чи відкривати кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами. За українським законодавством, за такий злочин передбачена відповідальність: