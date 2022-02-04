Жуткий инцидент произошел на улице Широкой в ​​доме №92. Тела кошек нашла женщина, которая их кормила.

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Во Львове жестоко отравили кошек

Зоозащитница, глава ОО "Эко-Прогресс" Устина Бойко рассказала, что 3 февраля местная жительница нашла в подвале 2 мертвых кошек. После этого она сразу позвонила по телефону в полицию.

Там есть жительница Галя, которая подкармливает кошек, ухаживает за ними. Вчера она пришла покормить их и увидела 2 трупа и баллончик от дихлофоса, котам яд залили в рот и глаза. Еще был третий кот, но она не может его найти,

– отметила Бойко.

По словам Галины, это уже не первый подобный случай. В январе в этом районе отравили еще 15 кошек.

Бойко добавила, что подвал, в котором женщина кормила кошек, закрывается на колодку. Ключи от нее есть у жильцов 4 – 5 квартир той многоэтажки.

"Приезжала полиция, они даже говорили с человеком, которого подозревает госпожа Галя. Он, конечно, возразил все. Это уже не первый конфликт здесь – раньше мы ссорились из-за замурованных подвалов, регулярно приезжали", – отметила зоозащитница.

В Патрульной полиции Львовщины рассказали, что правоохранители пришли по вызову примерно в 15:00. Там они действительно увидели двух мертвых животных и баллончик от дихлофоса. Однако тела кошек уже лежали не в подвале, ведь женщина вынесла их во двор.

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Правоохранители расследуют отравление животных

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Начальник Железнодорожного районного отдела полиции Владимир Иняхин рассказал, что следователи обошли квартиры и опросили жителей. В свою очередь тела животных забрали на экспертизу. Правоохранитель отметил, что за прошедшие 6 месяцев никто по этому адресу о схожих преступлениях не сообщал.

После завершения экспертизы полиция решит, открывать ли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Согласно украинскому законодательству, за такое преступление предусмотрена ответственность: