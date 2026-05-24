Багато руйнувань на Київщині: від масованої атаки постраждали всі райони області

Російська армія завдала масованого повітряного удару по Київській області. Після низки вибухів відомо про наслідки буквально у кожному районі.

Про це розповіли в ОВА. Ось що відомо на цей момент.

Що відомо про масований обстріл Київщини 24 травня та його наслідки?

Київська область, разом з усією Україною, уночі 24 травня переживала масовану комбіновану повітряну атаку. Російська армія застосувала БпЛА, балістику, крилаті та інші види ракет. Багато вибухів лунало в українських містах.

За повідомленням обласної військової адміністрації, у Київській області наслідки є в усіх районах:

У Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка.

У Бучанському районі постраждав чоловік. Пошкоджені підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні.

В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі.

У Білоцерківському – гаражний кооператив. У Вишгородському – приватний будинок та багатоповерхівка.

У Бориспільському районі пошкоджені господарські приміщення.

Багато руйнувань і пожеж у Києві. Вже є інформація про щонайменше одного загиблого та десяток постраждалих.

Гриміли вибухи у Кропивницькому, Черкасах, у Хмельницькій області тощо.

На момент публікації масована атака триває, повітряна тривога актуальна у більшості областей.