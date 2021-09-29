Кличко анонсував масштабну антикорупційну перевірку влади Києва

Київ уклав меморандум із юридичною компанією для перевірки звинувачень міської влади у корупції. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, експерти нададуть юридично-правову оцінку усім закидам, що лунали впродовж останніх місяців. Кличко наголосив, що висновки мають бути зроблені незалежною стороною для адекватної реакції на них.

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Мер каже про сплановану дискредитацію

Нам вкрай важливо, щоб була оприлюднена об’єктивна інформація, а не маніпуляції, які відбуваються останнім часом,

– наголосив Кличко.

Він також обурився, що низка масових обшуків на комунальних підприємствах та в підрозділах столичної влади паралізувала їх роботу. На думу політика, такі дії є спланованою кампанією для тиску на владу міста.

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Кличко сприйняв звинувачення як особистий виклик

Мер Києва припустив, що певним силам не подобаються позитивні зміни в столиці та її впорядкування. Саме через це нібито лунають постійні звинувачення та спотворена інформація. За приклад він навів хибне висвітлення діяльності Муніципальної варти, проблеми паркування.

"Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто, на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни",

– резюмував Кличко.

Кличко погодився на антикорупційну перевірку влади Києва незалежними юристами / Дивіться відео "Прямого":

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