У Києві прощаються з ексмером Омельченком: фото та відео з церемонії

У Колонній залі КМДА почалося прощання з колишнім мером Олександром Омельченком. Його не стало 25 листопада через ускладнення коронавірусної хвороби.

Віддати останню шану політику прийшли його колишні колеги та підлеглі, чинний мер столиці Віталій Кличко та пересічні кияни.

До теми Помер ексмер Києва Омельченко

Скільки триватиме прощання

Жалобна церемонія розпочалася о 10:00. Вона має закінчитися о 13:00. Після цього процесія вирушить на Байкове кладовище, яке і стане місцем останнього спочинку Омельченка.



Прощання з Омельченком відбувається у Колонній залі КМДА / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Віддати данину пам'яті Омельченку прийшли кияни, політики та його колеги / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Людина, яке серцем любила Київ

У жалобній промові нинішній очільник столиці Кличко наголосив, що вважає Омельченка Людиною з великої літери і тим, хто щиро й усім серцем любив місто.

Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей… Таким я пам'ятатиму Сан Санича…

– сказав Кличко.

Також мер Києва підкреслив, що Омельченко багато років життя присвятив місту та його змінам на краще, за що його і поважали кияни.



Віталій Кличко одним із перших прийшов вшанувати Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво Горілка на сніданок, стійка на голові й "війна" із Суркісом: чим киянам запам'ятався Омельченко

Останні дні життя ексмера

Серце 83-річного Омельченка зупинилося після трьох тижнів боротьби з коронавірусом.

Хвороба сильно вразила його легені, тож він постійно перебував під кисневою маскою.

Син покійного також розповів, що батько мав багато супутніх захворювань, що підкосило його здоров'я.

У Києві проводять в останню путь Омельченка / Фото Pavlovskiy News, "Типового Києва", Obozrevatel

У КМДА прощаються з колишнім мером Олександром Омельченком: відео