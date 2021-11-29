Віддати останню шану політику прийшли його колишні колеги та підлеглі, чинний мер столиці Віталій Кличко та пересічні кияни.
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Скільки триватиме прощання
Жалобна церемонія розпочалася о 10:00. Вона має закінчитися о 13:00. Після цього процесія вирушить на Байкове кладовище, яке і стане місцем останнього спочинку Омельченка.
Прощання з Омельченком відбувається у Колонній залі КМДА / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Віддати данину пам'яті Омельченку прийшли кияни, політики та його колеги / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Людина, яке серцем любила Київ
У жалобній промові нинішній очільник столиці Кличко наголосив, що вважає Омельченка Людиною з великої літери і тим, хто щиро й усім серцем любив місто.
Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей… Таким я пам'ятатиму Сан Санича…
– сказав Кличко.
Також мер Києва підкреслив, що Омельченко багато років життя присвятив місту та його змінам на краще, за що його і поважали кияни.
Віталій Кличко одним із перших прийшов вшанувати Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
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Останні дні життя ексмера
- Серце 83-річного Омельченка зупинилося після трьох тижнів боротьби з коронавірусом.
- Хвороба сильно вразила його легені, тож він постійно перебував під кисневою маскою.
- Син покійного також розповів, що батько мав багато супутніх захворювань, що підкосило його здоров'я.
У Києві проводять в останню путь Омельченка / Фото Pavlovskiy News, "Типового Києва", Obozrevatel
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Ким був Омельченко
Колишнього мера столиці удостоїли звання почесного громадянина міста Києва і навіть Героя України.
Його політична кар'єра почалася у 1994 році. Тоді Омельченко став заступником голови КМДА з питань будівництва. Згодом він обійняв посаду очільника столиці й пробув ним з 1999 по 2006 рік.
Крім того, впродовж 2007 – 2012 років Омельченко був народним депутатом України і очолював парламентський Комітет з питань будівництва та місцевого самоврядування.