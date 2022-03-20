У КМДА розповіли, як у Києві минула ніч

Окупанти продовжують активні дії щодо наступу на Київ. Однак ніч із 19 на 20 березня була доволі спокійною.

У столиці працюють інфраструктура, заклади, медики та рятувальники. Місцевим надають комунальні послуги.

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У Києві завершилась комендантська година. Наразі місто продовжує жити в режимі воєнного часу.

Що працює у Києві

Як повідомили у Київській міській раді, у столиці працюють:

комунальний транспорт;

продовольчі та зоомагазини;

аптеки;

банки;

автозаправні станції;

автосервіси.

Окрім цього, в населеному пункті відновлюють роботу мініярмарків та столичних ринків.

Працюватимуть Північний та Дарницький мости

У Києві працює гуманітарний штаб для забезпечення їжею, медикаментами та найнеобхіднішим для усіх, хто цього потребує.

Сьогодні, 20 березня, працюватимуть Північний і Дарницький мости – для сполучення лівого та правого берега.

У КМДА закликали водіїв пропускати без черги автомобілі швидкої допомоги та транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.

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