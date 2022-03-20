У столиці працюють інфраструктура, заклади, медики та рятувальники. Місцевим надають комунальні послуги.
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В Києві завершилась комендантська година. Наразі місто продовжує жити в режимі воєнного часу.
Що працює у Києві
Як повідомили у Київській міській раді, у столиці працюють:
- комунальний транспорт;
- продовольчі та зоомагазини;
- аптеки;
- банки;
- автозаправні станції;
- автосервіси.
Окрім цього, в населеному пункті відновлюють роботу мініярмарків та столичних ринків.
Працюватимуть Північний та Дарницький мости
Сьогодні, 20 березня, працюватимуть Північний і Дарницький мости – для сполучення лівого та правого берега.
У КМДА закликали водіїв пропускати без черги автомобілі швидкої допомоги та транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.
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