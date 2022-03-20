В столице работают инфраструктура и заведения. Местным предоставляют коммунальные услуги.
Обратите внимание Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА
В Киеве завершился комендантский час. Сейчас город продолжает жить в режиме военного времени.
Что работает в Киеве
Как сообщили в Киевском городском совете, в столице работают:
- коммунальный транспорт;
- продовольственные и зоомагазины;
- аптеки;
- банки;
- автозаправочные станции;
- автосервисы.
Кроме этого, в населенном пункте возобновляют работу мини-ярмарки и столичных рынков.
Будут работать северный и Дарницкий мосты
Сегодня, 20 марта, будут работать северный и Дарницкий мосты – для сообщения левого и правого берега.
В КГГА призвали водителей пропускать без очереди автомобили скорой помощи и транспорт, который перевозит гуманитарный груз.
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