"Куполи" на свині були гайпом: зоозахисники дізналися, як знімали обурливе відео в тату-салоні

Свині, яку привели для зйомки реклами у тату салон Tattoo Lamarch Studio, нібито ніхто не набивав "куполи" на спині. Все це буцімто інсценували заради гайпу.

Про деталі скандального інциденту змогла дізнатися активістка зоозахисного руху UAnimals Юстина Дусан. За її словами, тварину до салону на Троєщині привів її власник, а після зйомок забрав.

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Порося натерпілося страху

Попри те, що тату свині не робили, учасники скандальної зйомки таки встигли над нею познущатися. Зокрема, вони їздили верхи на бідолашній тварині, зв'язували ратиці та сміялися з її переляку.

Це вже жорстоке поводження з твариною. Це не те середовище, де їй комфортно та забезпечені всі умови для життя,

– сказала Дусан.

Зоозахисники налаштовані рішуче

Активістка також нагадала, що наприкінці листопада Tattoo Lamarch Studio анонсували "гайповий" рекорд. Тоді їх одразу попередили, що жорстокі дії щодо тварин не лишаться безкарними.

Оскільки тату-майстри ніяк на це не зреагували і таки залучили свиню до дивної реклами, UAnimals звернулися до правоохоронців. Вони подали одразу дві заяви – про кримінальне та адміністративне правопорушення.

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