Лише на час слідства: спійманий на хабарі депутат Трубіцин вийшов зі "Слуги народу"
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
Депутат Київради Владислав Трубіцин, якого підозрюють у вимаганні та отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря, вийшов з партії "Слуга народу". Відповідну заяву місцевий політик подав вдень 22 лютого.
Про те, що скандальновідомий депутат Київради та голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою КМДА тимчасово вийшов з партії, повідомила спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук. За її словами, знову повернутися до політичної сили Трубіцин збирається після закінчення суду.
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Принаймні зупинив своє членство депутат саме з формулюванням "на період досудового слідства та винесення судового рішення по справі".
"Відпустили", бо не порушив статут
Палійчук наголосила, що кожен член "Слуги народу" може у будь-який час припинити своє перебування у партії. При цьому представникам "слуг" навіть не треба зазначати своїм колегам підстав.
Сьогодні отримала заяву Трубіцина, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі, Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно з статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть, не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина,
– розповіла очільниця партії Олена Шуляк.
Що відомо про викриття Трубіцина на хабарі
- 9 лютого 2021 детективи НАБУ затримали помічника депутата, а також двох заступників директора комунальних підприємств столиці. Згодом детективи затримали й самого Трубіцина.
- За даними слідства, організатором схеми виявився сам "слуга народу", який вимагав від підприємців 1,39 мільйона гривень за розміщення МАФів у різних районах столиці.
- Під час отримання 1 мільйону 260 тисяч гривень хабаря помічником-посередником правоохоронці почали затримувати фігурантів провадження.
- Пізніше суд вирішив посадити депутата під варту, однак за нього швидко внеслі 14 мільйонів 886 тисяч гривень залогу.
- Наразі Трубіцин перебуває на волі, але відкидає всі звинувачення, які йому інкримінують.