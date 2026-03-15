У Києві перекривали дорогу під час масової бійки

14 березня увечері в одному з районів Києва відбулася масова бійка. У мережу потрапило відео інциденту.

Учасники конфлікту взялися з'ясовувати стосунки прямо посеред Оболонського проспекту, у такий спосіб паралізувавши рух транспорту. Про це пише ТСН.ua із посиланням на столичну поліцію.

Дивіться також У Броварах "Шахед" впав на приватний сектор: місцеві пригадали момент атаки

Що відомо про масову бійку на Облоні?

За даними поліції, іноземець напідпитку чіплявся до групи перехожих. Саме й через це почалася бійка.

Після прибуття на місце події поліцейські встановили усіх учасників сутички. Чоловік відмовився від написання заяви відмовився, конфлікт було залагоджено на місці.

У ЗМІ вказують, що бійку спровокував громадянин Туреччини, який був у стані алкогольного сп'яніння .

Бійка посеред дороги: дивіться відео

