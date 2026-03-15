У Києві перекривали дорогу під час масової бійки
- У Києві на Оболонському проспекті відбулася масова бійка, яка паралізувала рух транспорту.
- Бійку спровокував громадянин Туреччини напідпитку.
14 березня увечері в одному з районів Києва відбулася масова бійка. У мережу потрапило відео інциденту.
Учасники конфлікту взялися з'ясовувати стосунки прямо посеред Оболонського проспекту, у такий спосіб паралізувавши рух транспорту. Про це пише ТСН.ua із посиланням на столичну поліцію.
Що відомо про масову бійку на Облоні?
За даними поліції, іноземець напідпитку чіплявся до групи перехожих. Саме й через це почалася бійка.
Після прибуття на місце події поліцейські встановили усіх учасників сутички. Чоловік відмовився від написання заяви відмовився, конфлікт було залагоджено на місці.
У ЗМІ вказують, що бійку спровокував громадянин Туреччини, який був у стані алкогольного сп'яніння .
У Києві на Південній Борщагівці сталася стрілянина між двома знайомими чоловіками, які мали давній конфлікт. За даними поліції, 39-річний іноземець із країни Близького Сходу подзвонив знайомому та попросив вийти поговорити. Під час сварки він дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік чоловіка.
Нардеп Георгій Мазурашу заявив, що його покусав собака у центрі Києва. Це сталося на Печерську. На власницю тварин, 41-річну місцеву мешканку, поліцейські Печерського управління поліції склали адміністративний протокол за статтею про порушення правил тримання собак і котів.
У Києві чоловік станцював на території Народного меморіалу пам’яті загиблих захисників на Майдані Незалежності та виклав відео в інтернет. Поліція встановила його особу– це 40-річний іноземець, який давно живе в Україні. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол за дрібне хуліганство. Також вони звернулися до Державної міграційної служби з пропозицією заборонити йому в'їзд до України.