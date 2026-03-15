Участники конфликта взялись выяснять отношения прямо посреди Оболонского проспекта, таким образом парализовав движение транспорта. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на столичную полицию.

Что известно о массовой драке на Облоне?

По данным полиции, выпивший иностранец приставал к группе прохожих. Именно из-за этого началась драка.

По прибытии на место происшествия полицейские установили всех участников схватки. Мужчина отказался от написания заявления отказался, конфликт был улажен на месте.

В СМИ указывают, что драку спровоцировал гражданин Турции, который был в состоянии алкогольного опьянения.

