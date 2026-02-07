Росіяни вночі атакували Яготин на Київщині: сталася пожежа на території складу
- Російські війська обстріляли Яготин на Київщині.
- Там сталося загоряння на території складу.
Країна-агресорка вночі та вранці 7 лютого била по Україні дронами й ракетамим. Під ворожим прицілом була й Київська область.
Там росіяни поцілили по складу. Подробиці розповідають у ДСНС.
Які наслідки удару по Київщині?
Як повідомили рятувальники, череж російську атаку 7 лютого в місті Яготин Бориспольського району спалахнула пожежа на території складського приміщення.
Станом на 8 ранку вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу й гасити пожежу.
Пожежа на складі у Київській області після удару Росії: дивіться фото ДСНС
Зазначимо, що у ніч на 7 лютого по всій території України пролунала повітряна тривога через масштабну атаку з використанням ударних безпілотників і запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. За інформацією моніторингових ресурсів і Повітряних сил, противник запускав ракети морського базування. А Вінниччина, імовірно, була під ударом "Циркона".
Ліквідація наслідків обстрілу: дивіться відео ДСНС
Варто додати, що станом на 8:15 ранку Повітряні сили інформують про значну загрозу через застосування ворогом ударних дронів. Оперативно про тривоги, ракетну небезпеки, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де було гучно цієї ночі та вранці?
Про атаку "Шахеда" по Холодногірському районі Харкова вночі повідомив мер міста Ігор Терехов. Вибухи фіксували й у Кропивницькому.
О 4 ранку у Бурштині на Івано-Франківщині були вибухи, спричинені ракетами "Калібр".
Близько 7 ранку гучно було й у Рівному, а на Львівщині працювали сили ППО.