"Це страшно": біля зруйнованого будинку у Києві школярка чекає на звістку про однокласників

Масований удар по Києву забрав життя 15 людей, біля зруйнованих будинків досі сидять люди, які чекають на інформацію про своїх близьких. Однією з таких є школярка Мілана, яка прийшла на місце удару, сподіваючись почути щось про своїх однокласників.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк, ця дівчина є дуже свідомою. Вона чітко сказала, що втомилася не від самої війни, а від постійних прильотів, руйнувань, загибелі людей і наголосила, що у такий час потрібно завжди бути на зв'язку зі своїми рідними.

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"Недалеко звідси наш дім. Мілана переживала за своїх однокласників, бо багато з них живуть навколо. Ми були в укритті, але навіть там було дуже гучно. Все укриття хиталося. Ми думали, що не виживемо. Це дуже боляче, сумно і страшно", – сказала очевидиця удару.

Страшні руйнування та нові жертви: що відбувається на місці удару?

У Подільському районі Києва Росія однією балістичною ракетою зруйнувала половину будинку. Окупанти знесли з шостого по дев'ятий поверх у під'їзді. Люди були заблоковані на сьомому та восьмому поверхах. На жаль уже відомо про 8 загиблих.

Кількість поранених зростає, за допомогою звертаються люди не лише з цього будинку, але й із сусідніх. Особливістю локації є те, що будинок стоїть ніби в оточенні інших будинків. Тому вибухова хвиля серйозно позначилася на всьому довкола. Через це постраждалих більше, ніж очікувалося.

Росія зруйнувала будинок у Києві: дивіться відео

"Після прибуття на місце виклику було встановлено, що є загоряння на верхніх поверхах, часткова руйнація з дев'ятого по п'ятий поверх. Також виявлено, що зруйнована не тільки сама будівля, а й сходова клітина, тобто люди, які були на верхніх поверхах, не могли самостійно вибратися з будівлі, що палала", – розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Він додав, що паралельно з гасінням пожежі для порятунку людей залучили підіймачі. Так оперативно вдалося врятувати 35 осіб. Але, на жаль, на цій локації тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди.

До пошуково-рятувальних робіт залучено близько 100 рятувальників, а також близько 30 одиниць різної техніки. Також працюють верхолазні відділення, кінологічна служба, психологи.

"Людей біля будинку дуже багато. Вони розповідають про те, що хвиля була така, як, наприклад, в морі або в океані. Вони почули удар і після цього все почало затягувати у квартиру: вікна, двері – все летіло на них,

– розповіла Альбіна Підгірняк.

Коли пожежники почали гасити пожежу, то будинок просто був накачаний величезною кількістю води, яка почала падати вниз, на нижні поверхи. Ймовірно, через стрес люди намагалися вичерпувати воду, сподіваючись, що це якось допоможе.