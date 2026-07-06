Как рассказала ведущая 24 Канала Альбина Подгорняк, эта девушка очень сознательная. Она четко заявила, что устала не от самой войны, а от постоянных обстрелов, разрушений, гибели людей, и подчеркнула, что в такое время нужно всегда оставаться на связи со своими родными.

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"Недалеко отсюда наш дом. Милана переживала за своих одноклассников, потому что многие из них живут по соседству. Мы были в укрытии, но даже там было очень громко. Все укрытие качалось. Мы думали, что не выживем. Это очень больно, грустно и страшно", – сказала очевидица удара.

Страшные разрушения и новые жертвы: что происходит на месте удара?

В Подольском районе Киева Россия одной баллистической ракетой разрушила половину дома. Оккупанты снесли с шестого по девятый этаж в подъезде. Люди оказались заблокированы на седьмом и восьмом этажах. К сожалению, уже известно о 8 погибших.

Число раненых растет, за помощью обращаются люди не только из этого дома, но и из соседних. Особенностью этого места является то, что дом стоит как бы в окружении других домов. Поэтому взрывная волна серьезно повлияла на все вокруг. Из-за этого пострадавших больше, чем ожидалось.

Россия разрушила дом в Киеве: смотрите видео

"По прибытии на место вызова было установлено, что на верхних этажах происходит возгорание, частичное разрушение с девятого по пятый этаж. Также выяснилось, что разрушено не только само здание, но и лестничная клетка, то есть люди, находившиеся на верхних этажах, не могли самостоятельно выбраться из горящего здания", – рассказал пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров.

Он добавил, что параллельно с тушением пожара для спасения людей были задействованы подъемники. Так оперативно удалось спасти 35 человек. Но, к сожалению, на этом месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди.

К поисково-спасательным работам привлечено около 100 спасателей, а также около 30 единиц различной техники. Также работают альпинистские отделения, кинологическая служба, психологи.

"Вокруг дома очень много людей. Они рассказывают, что волна была такой же, как, например, в море или в океане. Они услышали удар, и после этого все начало затягивать в квартиру: окна, двери – все летело на них,

– рассказала Альбина Подгорняк.

Когда пожарные начали тушить пожар, дом просто был накачан огромным количеством воды, которая начала стекать вниз, на нижние этажи. Вероятно, из-за стресса люди пытались вычерпывать воду, надеясь, что это как-то поможет.