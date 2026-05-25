25 травня, 11:56
Перші хвилини після масованого удару по Києву: в поліції показали кадри з бодікамер патрульних

Поліна Буянова
У ніч на 24 травня російська окупаційна армія здійснила масований удар по Києву. На жаль, внаслідок ворожої атаки в столиці є значні руйнування, а також поранені та загиблі.

Згодом в МВС України показали, що відбувалося на місцях ударів в перші хвилини після вибухів.

Що відбувалося в Києві після атаки?

Правоохоронці опублікували відео з бодікамер патрульних після обстрілу.

За словами МВС, поліцейські разом із рятувальниками, медиками та небайдужими людьми допомагали постраждалим – вони деблоковували двері квартир, розбирали завали, евакуйовували поранених і надавали домедичну допомогу.

Зокрема, на відео можна побачити, як правоохоронці допомагали літній жінці евакуюватися з балкону пошкодженої квартири.

Справжня сила – у людях, які в найтемніші моменти залишаються поруч і допомагають одне одному, 
– додали у відомстві.

Перші хвилини після ворожого обстрілу столиці: дивіться відео

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву постраждали щонайменше 87 людей. Серед них троє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений.

Троє із них – у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці, психологи ДСНС також надали допомогу 247 людям.

На жаль, двоє людей загинули внаслідок атаки.

Наслідки нічної російської атаки зафіксували у всіх 10 районах столиці. Зокрема, внаслідок удару був знищений вщент ТЦ "Квадрат", який розташований біля станції метро "Лук'янівська". На жаль, також вигорів Лук'янівський ринок, розташований неподалік із торговельним центром. 

