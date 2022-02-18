Маємо спільно зупинити агресора, – Кличко звернувся до німецьких політиків у Мюнхені

Мер Києва Віталій Кличко виступив у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членами уряду цієї федеральної республіки. 18 лютого очільник КМДА наголосив на тому, що керівництво Росії намагається відновити СРСР та переглянути на свою користь увесь європейський порядок.

Кличко підкреслив, що у Москві розцінюють існування України як небезпеку для російського авторитаризму. Саме тому через Україну проходить лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом.

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За словами Кличка, Росія вже знищила систему європейської безпеки та намагається нав'язати європейцям своє бачення розподілу Європи.

Кличко закликав до болючих санкцій

Мер столиці наголосив на тому, що Путіну потрібно встановити контроль над Україною, оскільки наша успішна держава "становить смертельну небезпеку для Росії".

Також очільник КМДА зазначив, що Україна перебуває перед реальною загрозою масштабного вторгнення російських військ.

Кличко підкреслив, що своєю агресією з 2014 року Росія знищила систему європейської безпеки та намагається нав'язати європейцям розділ континенту на зони впливу.



Саме тому ми маємо спільно зупинити агресора! Не дати йому диктувати свою політичну волю, шантажувати Україну та демократичний світ. Без цього неможливі стабільність та мир у Європі. Так, я впевнений, що агресора можна зупинити. Ми бачимо, що Путін розуміє лише доводи, підкріплені силою. Тому до дипломатичних зусиль необхідно додати суттєве посилення санкцій проти Росії. І посилити військову співпрацю партнерів з Україною,

– наголосив Кличко.

Також політик звернувся до німецьких депутатів з аргументом про те, що тимчасові побутові та економічні незручності є набагато менш важливими за санкції, які можуть запобігти кровопролиттю в центрі Європи.

Закликав дати зброю

Крім того, мер столиці наголосив на тому, що Німеччина має зрозуміти небезпеку ситуації, яка склалася в Європі. При цьому Україна має кошти, аби захистити своїх громадян від "безжальної, озброєної до зубів російської армії".