Кличко подчеркнул, что в Москве расценивают существование Украины как опасность для российского авторитаризма. Именно поэтому через Украину проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом.
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По словам Кличко, Россия уже уничтожила систему европейской безопасности и пытается навязать европейцам свое видение распределения Европы.
Кличко призвал к болезненным санкциям
- Мэр столицы отметил, что Путину нужно установить контроль над Украиной, поскольку наше успешное государство "представляет смертельную опасность для России".
- Также глава КГГА отметил, что Украина находится перед реальной угрозой масштабного вторжения российских войск.
- Кличко подчеркнул, что своей агрессией с 2014 года Россия уничтожила систему европейской безопасности и пытается навязать европейцам раздел континента на зоны влияния.
Поэтому мы должны совместно остановить агрессора! Не дать ему диктовать свою политическую свободу, шантажировать Украину и демократический мир. Без этого невозможны стабильность и мир в Европе. Да, я уверен, что агрессора можно остановить. Мы видим, что Путин понимает только доводы, подкрепленные силой. Поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное ужесточение санкций против России. И усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной,
– подчеркнул Кличко.
Также политик обратился к немецким депутатам с аргументом о том, что временные бытовые и экономические неудобства намного менее важны, чем санкции, которые могут предотвратить кровопролитие в центре Европы.
Призвал дать оружие
Кроме того, мэр столицы отметил, что Германия должна понять опасность ситуации, которая сложилась в Европе. При этом у Украины есть средства, чтобы защитить своих граждан от "безжалостной, вооруженной до зубов российской армии".