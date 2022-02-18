Кличко подчеркнул, что в Москве расценивают существование Украины как опасность для российского авторитаризма. Именно поэтому через Украину проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом.

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По словам Кличко, Россия уже уничтожила систему европейской безопасности и пытается навязать европейцам свое видение распределения Европы.

Кличко призвал к болезненным санкциям

Мэр столицы отметил, что Путину нужно установить контроль над Украиной, поскольку наше успешное государство "представляет смертельную опасность для России".

Также глава КГГА отметил, что Украина находится перед реальной угрозой масштабного вторжения российских войск.

Кличко подчеркнул, что своей агрессией с 2014 года Россия уничтожила систему европейской безопасности и пытается навязать европейцам раздел континента на зоны влияния.

Поэтому мы должны совместно остановить агрессора! Не дать ему диктовать свою политическую свободу, шантажировать Украину и демократический мир. Без этого невозможны стабильность и мир в Европе. Да, я уверен, что агрессора можно остановить. Мы видим, что Путин понимает только доводы, подкрепленные силой. Поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное ужесточение санкций против России. И усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной,

– подчеркнул Кличко.

Также политик обратился к немецким депутатам с аргументом о том, что временные бытовые и экономические неудобства намного менее важны, чем санкции, которые могут предотвратить кровопролитие в центре Европы.

Призвал дать оружие

Кроме того, мэр столицы отметил, что Германия должна понять опасность ситуации, которая сложилась в Европе. При этом у Украины есть средства, чтобы защитить своих граждан от "безжалостной, вооруженной до зубов российской армии".