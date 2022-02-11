Маєте 2 тижні, бо будуть кадрові рішення, – Зеленський звернувся до Кличка та голів ОДА

Президент Володимир Зеленський звернувся до мера Києва Віталія Кличка та кількох посадовців різних областей. Він акцентував на необхідності підготовки до загрози вторгнення.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського. Очільник держави заявив, що все потрібно зробити протягом 2 тижнів. Мовляв, інакше будуть кадрові рішення. Про це говорили на президії Конгресу місцевих та регіональних влад 11 лютого.

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Де найменше готові до вторгнення

Зеленський зазначив, що наразі найменш підготовленими до різних загроз є кілька регіонів. Такими він вважає Маріуполь, Одесу, Київську область та саме місто Київ.

Президент звернувся до голів ОДА цих областей, а також до Київської міської державної адміністрації. Він зазначив, що підготовка має бути "без імпровізації", а з консультаціями військових.

Щоб усе було згідно з законом про національний спротив. Сконтактуйтеся, за 2 тижні зробіть! У нас немає часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою. В іншому разі будуть кадрові рішення,

– сказав очільник України.

Ця президія Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента відбулася в Харкові. Трансляцію звідти можна подивитися за цим посиланням.

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